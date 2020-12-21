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21 грудня 2020, 13:49 9

Для перемоги над COVID-19 потрібно вакцинувати половину населення - Радуцький

21 грудня 2020, 13:49 9
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Це становить приблизно 20 млн громадян України
Це становить приблизно 20 млн громадян України
Фото: з відкритих джерел
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Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що для позитивного результату у боротьбі з епідемією COVID-19 потрібно вакцинувати в наступному році 50% населення України.

Як передає RegioNews, про це він розповів у ефірі каналу "Україна 24".

За рекомендацією ВООЗ, позитивного результату ми повинні досягти, якщо буде провакциновано близько 50% населення в наступному році - це приблизно 20 млн", - повідомив він.

Радуцький зазначив, що Україні знадобиться, крім вакцин для 4 млн українців, які будуть надані в рамках COVAX, вакцини для 16 млн громадян.

Як тільки вакцин буде з'являтися більше - тим більше шансів в України закуповувати цю вакцину поза квот", - додав Радуцький.

Нагадаємо, раніше Степанов сказав, скільки українців отримають безкоштовну вакцину від COVID-19.

коронавірус вакцина українці МОЗ комітет
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