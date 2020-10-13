КПВВ "Станиця Луганська" у жовтні призупинить роботу на два тижні

Контрольний пункт закриють у зв'язку з карантином

Контрольний пункт закриють у зв'язку з карантином

Фото: Facebook

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на лінії розмежування в Донбасі з 15 по 31 жовтня припинить роботу.

Як передає RegioNews, про це повідомила громадська організація "Донбас SOS".

КПВВ "Станиця Луганська" закривають на проїзд з 15 по 31 жовтня. Рух через лінію розмежування буде зупинено у зв'язку з карантином", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що термін вжитих карантинних заходів може бути продовжений.

Бездіяльність окупаційної адміністрації РФ призвела до швидкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганської області. З огляду на брак медичного персоналу і засобів протидії захворюванню, окупанти не здатні стабілізувати епідемічну ситуацію", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відновив роботу.