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20 листопада 2020, 15:45 6

У столиці магазини й ТРЦ змінили свій графік роботи у будні через обмеження на вихідні

20 листопада 2020, 15:45 6
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Деякі магазини будуть працювати до опівночі
Деякі магазини будуть працювати до опівночі
Рixabay
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Через карантин "вихідного дня" в Україні багато магазинів і ТРЦ продовжили свою роботу в будні дні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страна".

Наприклад, маркет-торговому центрі "Даринок" у Києві продовжив роботу до 22:00.

"Столичний маркет-торговому центрі "Даринок", tenant mix якого налічує понад 3 000 торгових точок, змінює графік роботи і тепер працює в будні дні з 10:00 до 22:00", - сказано в повідомленні прес-служби ринку.

Також змінив роботу і ТРЦ Lavina Mall. Роботу продовжили на годину до 23:00.

Ще до 23:00 у будні буде працювати ТРЦ Gulliver і ТРЦ Dream Town. Роботу "Епіцентру" продовжили до 00:00 і до останнього покупця.

20 листопада ТРЦ Ocean Plaza працюватиме до 23:00. Як буде працювати ТРЦ в інші дні поки не відомо.

Раніше повідомлялося, що половина українців виступає проти карантину вихідного дня.

коронавірус Київ карантин ТРЦ
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