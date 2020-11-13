Протест проти карантину у Харкові: підприємці перекрили дорогу біля поліції

Вони заблокували рух транспорту

Вони заблокували рух транспорту

Фото: Нацполіція

У Харкові більше сотні рестораторів та представників бізнесу протестують проти запровадження карантину вихідного дня.

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Відомо, що мітингувальники заблокували дорогу біля будівлі головного управління Нацполіції в Харківській області в центрі міста.

Блокування дороги біля поліцейського главку відбулося з метою привернути увагу до того, що ми, представники малого та середнього бізнесу, не підтримуємо запровадження карантину вихідного дня, який вбиває нашу справу", - заявили організатори.

Вони стверджують, що хочуть привернути увагу керівництва правоохоронних органів до методів перевірки правил карантину з боку поліцейських.

У поліції Харківській області повідомили, що група осіб вийшла на проїжджу частину перед установою та на кілька хвилин заблокувала рух транспорту.

Інформація про перекриття дороги зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського райвідділу поліції", - розповіли в Нацполіції.

Охорону правопорядку біля будівлі управління забезпечували 95 співробітників поліції.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.