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03 жовтня 2020, 14:29 2

Надбавки для медиків вже отримали понад 50% лікарень - Степанов

03 жовтня 2020, 14:29 2
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Очікується, що решта лікарень отримають надбавки максимум у вівторок
Очікується, що решта лікарень отримають надбавки максимум у вівторок
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що вже понад 50% лікарень отримали надбавки для підвищення заробітних плат для медиків.

Як передає RegioNews, про це міністр розповів під час брифінгу у суботу.

"Станом на сьогоднішній ранок всі без виключення (уклали угоди з Національною службою здоров’я України для отримання доплат — ред.), вчора там останні 34 лікарні, які подали свої заявки і наразі відбувається процес підписання договорів. Левова частина лікарень, тобто понад 50% вже отримали (із 1607 лікарень), левова частина вже отримала кошти собі на рахунки, виплатили ці надбавки — підвищену заробітну плату своїм працівникам”, — розповів Степанов.

За словами міністра, він дав відповідне завдання НСЗУ і вони в суботу-неділю відпрацюють решту договорів, щоб в понеділок, максимум у вівторок всі отримали кошти.

Питання щодо підвищення заробітної палати, воно в повному обсязі вирішено й все буде вчасно отримано”, — додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін збільшить доплати лікарям у середньому на 3,5 тис гривень.

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