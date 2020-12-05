У МОЗ назвали низку об'єктів, яким можуть дозволити працювати під час локдауну

Остаточне рішення уряд ухвалить на засіданні 9 грудня

Остаточне рішення уряд ухвалить на засіданні 9 грудня

Фото: МОЗ

Під час карантину, який Кабмін потенційно може ввести з початку січня, можливо, будуть працювати гірськолижні курорти, готелі та церкви.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише RegioNews з посиланням на УП.

За словами Ляшка, гірськолижним курортам можуть дозволити працювати, щоб люди поїхали з мегаполісів. Готелям дозволять забезпечувати людей сніданками. Церкви будуть працювати з обмеженням - одна людина на 5 квадратних метрів.

Громадський транспорт не стануть закривати. Як і під час весняного карантину, будуть працювати продуктові магазини. Закрити планують школи, садочки, спортзали, ресторани та інші розважальні заклади. При цьому закладам харчування дозволять працювати на доставку та видачу замовлень.

Це попередній перелік обмежень, остаточне рішення уряд ухвалить на засіданні 9 грудня.

За прогнозами МОЗ, тритижневий карантин в січні дозволить знизити кількість щоденних хворих приблизно до 6-8 тисяч в день.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів оприлюднить заплановані заходи посилення карантину під час засідання 9 грудня.