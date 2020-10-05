Зеленський вимагає, щоб киснем були забезпечені 80% ліжок для хворих COVID-19

Він не задоволений готовністю лікарняних ліжок до напливу нових хворих

Він не задоволений готовністю лікарняних ліжок до напливу нових хворих

Фото: Офіс президента

Про це він заявив під час селекторної наради в Офісі президента, передає RegioNews.

За словами Зеленського, зараз в Україні киснем забезпечені 40% ліжок, він вимагає, щоб цей показник складав 80%.

Станом на минулий і позаминулий селектор забезпеченість киснем ліжок хворих COVID-19 була 40,7%, а наша мета - понад 80%. Ті питання, які ми повинні вирішувати за лічені дні, вирішуються тижнями. І нам треба це прискорити", - сказав Зеленський.

Він також попросив швидше вирішити питання високої завантаженості лабораторій.

Представники Кабінету міністрів заявили, що необхідні документи вже готові, їх планують ухвалити під час засідання в п'ятницю.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про виплату компенсацій всім постраждалим від літніх повеней на Буковині, на виплати було виділено близько 1,5 млрд гривень.