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17 листопада 2020, 10:58 5

У Кабміні заявили, що "червоні" зони в Україні залишаться

17 листопада 2020, 10:58 5
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Зараз по всій країні введені обмеження на рівні "помаранчевої" зони
Зараз по всій країні введені обмеження на рівні "помаранчевої" зони
Укрінформ
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Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що в Україні залишаться "червоні" зони карантину. Зараз на території всієї країни запроваджено "помаранчевий" режим через об'єктивні цифри.

Про це міністр розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", пише RegioNews.

За його словами, зараз по всій країні введені обмеження на рівні "помаранчевої" зони.

"Крім того, ніхто не скасовував "червоних" зон, де обмеження будуть великими. Мотивація, яка була у Міністерства охорони здоров'я - це фізичний розрив ланцюжка захворюваності", - сказав Немчінов.

Також він додав, що на позаминулому тижні залишалося кілька адміністративно-територіальних одиниць у Херсонській області, які формально були в "жовтій" зоні.

Нагадаємо, раніше у Кабміні пригрозили штрафами мерам, які відмовляються посилювати карантин.

коронавірус Україна карантин Міністерство уряд
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