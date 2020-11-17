У Кабміні заявили, що "червоні" зони в Україні залишаться

Зараз по всій країні введені обмеження на рівні "помаранчевої" зони

Зараз по всій країні введені обмеження на рівні "помаранчевої" зони

Укрінформ

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що в Україні залишаться "червоні" зони карантину. Зараз на території всієї країни запроваджено "помаранчевий" режим через об'єктивні цифри.

Про це міністр розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", пише RegioNews.

За його словами, зараз по всій країні введені обмеження на рівні "помаранчевої" зони.

"Крім того, ніхто не скасовував "червоних" зон, де обмеження будуть великими. Мотивація, яка була у Міністерства охорони здоров'я - це фізичний розрив ланцюжка захворюваності", - сказав Немчінов.

Також він додав, що на позаминулому тижні залишалося кілька адміністративно-територіальних одиниць у Херсонській області, які формально були в "жовтій" зоні.

Нагадаємо, раніше у Кабміні пригрозили штрафами мерам, які відмовляються посилювати карантин.