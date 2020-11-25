Кабмін виділив додаткові кошти на кисень у лікарнях Чернігівщини
Йдеться про 60 млн грн
Йдеться про 60 млн грн
Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання виділив додаткові 60 млн грн для того, щоб у Чернігівській області покращити забезпечення киснем медичних закладів.
Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, пише RegioNews.
"Продовжуємо підсилювати медичну систему. Сьогодні уряд ухвалив рішення про перерозподіл субвенції для того, щоб у Чернігівській області покращити забезпечення киснем медичних закладів. Це додаткові 60 млн грн", - сказав він.
Прем'єр додав, що загалом для всіх регіонів вже виділено 1,5 млрд грн на забезпечення киснем.
Нагадаємо, раніше Шмигаль доручив головам ОДА забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80%.
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