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Кабмін виділив додаткові кошти на кисень у лікарнях Чернігівщини
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25 листопада 2020, 14:59 17

Кабмін виділив додаткові кошти на кисень у лікарнях Чернігівщини

25 листопада 2020, 14:59 17
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Йдеться про 60 млн грн
Йдеться про 60 млн грн
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання виділив додаткові 60 млн грн для того, щоб у Чернігівській області покращити забезпечення киснем медичних закладів.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, пише RegioNews.

"Продовжуємо підсилювати медичну систему. Сьогодні уряд ухвалив рішення про перерозподіл субвенції для того, щоб у Чернігівській області покращити забезпечення киснем медичних закладів. Це додаткові 60 млн грн", - сказав він.

Прем'єр додав, що загалом для всіх регіонів вже виділено 1,5 млрд грн на забезпечення киснем.

Нагадаємо, раніше Шмигаль доручив головам ОДА забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80%.

Кабмін Україна гроші Чернігівська область уряд
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