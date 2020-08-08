"Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів у Тернополі та Луцьку

Ці міста потрапили в зелену зону карантину

Ці міста потрапили в зелену зону карантину

Фото: flickr

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків та зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

З 10 серпня також буде відновлена ​​зупинка всіх приміських поїздів у цих містах.

Відповідне рішення ухвалили обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Квитки до вказаних міст можна придбати в касах або онлайн, як і раніше.

Нагадаємо, 3 серпня "Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя, пасажирам, які купили квитки раніше, повернуть гроші.

Того ж дня пасажири потяга попри заборону вимагали зупинити його у Тернополі, вони купили квитки після внесення Тернополя в червону зону.