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08 серпня 2020, 16:09 3

"Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів у Тернополі та Луцьку

08 серпня 2020, 16:09 3
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Ці міста потрапили в зелену зону карантину
Фото: flickr
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"Укрзалізниця" відновила продаж квитків та зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

З 10 серпня також буде відновлена ​​зупинка всіх приміських поїздів у цих містах.

Відповідне рішення ухвалили обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Квитки до вказаних міст можна придбати в касах або онлайн, як і раніше.

Нагадаємо, 3 серпня "Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя, пасажирам, які купили квитки раніше, повернуть гроші.

Того ж дня пасажири потяга попри заборону вимагали зупинити його у Тернополі, вони купили квитки після внесення Тернополя в червону зону.

Тернопіль Луцьк Укрзализныця поїзд карантин коронавірус
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