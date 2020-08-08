"Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів у Тернополі та Луцьку
Ці міста потрапили в зелену зону карантину
Ці міста потрапили в зелену зону карантину
"Укрзалізниця" відновила продаж квитків та зупинку поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.
З 10 серпня також буде відновлена зупинка всіх приміських поїздів у цих містах.
Відповідне рішення ухвалили обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Квитки до вказаних міст можна придбати в касах або онлайн, як і раніше.
Нагадаємо, 3 серпня "Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя, пасажирам, які купили квитки раніше, повернуть гроші.
Того ж дня пасажири потяга попри заборону вимагали зупинити його у Тернополі, вони купили квитки після внесення Тернополя в червону зону.
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