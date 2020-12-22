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22 грудня 2020, 15:47 4

У Мінекономіки розповіли, представники яких галузей подали найбільше заявок на допомогу від держави

22 грудня 2020, 15:47 4
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Орієнтовна сума допомоги за цією програмою, згідно з розрахунками роботодавців, складає близько 677 млн грн
Орієнтовна сума допомоги за цією програмою, згідно з розрахунками роботодавців, складає близько 677 млн грн
Фото з відкритих джерел
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В рамках реалізації програми "Допомога роботодавцям до 8000 грн" до центрів зайнятості було подано 7 082 пакети документів для надання такої допомоги понад 170 тисячам найманих працівників. Документи можна було подати з 12 до 21 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Орієнтовна сума допомоги за цією програмою, згідно з розрахунками роботодавців, складає близько 677 млн грн. Перерахунок коштів відповідно до заявок розпочнеться вже завтра, тобто з 23 грудня", - сказав міністр економіки Ігор Петрашко.

Серед великих підприємств, які подали документи для отримання допомоги - Міжнародний аеропорт "Бориспіль", структурні підрозділи АТ "Укрзалізниця", Обласні відділення ДА "Укравтодор", АО "Кондитерська фабрика "Харків’янка", ОА "Турбоатом" (Харків), авіаційна компанія "Роза вітрів" (Київ), ВО "Слов’янський завод високовольтних ізоляторів" (Донецька область), НВК "Прогрес" (Чернігівська область), ТОВ "ВАТ Олімп" (Кіровоградська область), ТОВ "ЮНІГРАН" (Житомирська область).

Найбільше даною програмою зацікавились представники транспортної галузі, виробництва продукції важкої та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, підприємства торгівлі, надання послуг з тимчасового розміщення тощо.

Таким чином, роботодавці подали заявки лише на третину з передбаченої у державному бюджеті суми на цю програму у розмірі 1,8 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше у Зеленського пообіцяли, що більшість підприємців отримають 8 000 гривень до кінця року.

Україна гроші виплати робота підприємці
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