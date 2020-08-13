Стало відомо, які області не готові до послаблення карантину

До оновленого списку були включені Тернопільська та Черкаська області

До оновленого списку були включені Тернопільська та Черкаська області

Фото з відкритих джерел

Станом на четвер, 13 серпня, в Україні до послаблення карантину не готовий Київ та ще 11 регіонів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я. За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження: Київ;

Волинська область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Черкаська область;

Чернівецька область. Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям: завантаженість місць в лікарнях не більш ніж 50%;

проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%. Раніше у Кабміні розповіли про організацію навчального процесу з 1 вересня. Також повідомлялося, що МОЗ змінив критерії визначення зон карантину.

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