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13 серпня 2020, 12:27 1

Стало відомо, які області не готові до послаблення карантину

13 серпня 2020, 12:27 1
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До оновленого списку були включені Тернопільська та Черкаська області
До оновленого списку були включені Тернопільська та Черкаська області
Фото з відкритих джерел
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Станом на четвер, 13 серпня, в Україні до послаблення карантину не готовий Київ та ще 11 регіонів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження:

  • Київ;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область.

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженість місць в лікарнях не більш ніж 50%;
  • проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.

Раніше у Кабміні розповіли про організацію навчального процесу з 1 вересня.

Також повідомлялося, що МОЗ змінив критерії визначення зон карантину.

коронавірус карантин МОЗ регіони область
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