Стало відомо, які області не готові до послаблення карантину
До оновленого списку були включені Тернопільська та Черкаська області
До оновленого списку були включені Тернопільська та Черкаська області
Станом на четвер, 13 серпня, в Україні до послаблення карантину не готовий Київ та ще 11 регіонів.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження:
- Київ;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область.
Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
- завантаженість місць в лікарнях не більш ніж 50%;
- проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
- відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;
- динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.
Раніше у Кабміні розповіли про організацію навчального процесу з 1 вересня.
Також повідомлялося, що МОЗ змінив критерії визначення зон карантину.
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