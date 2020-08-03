У "червоній зоні" Буковини посилили карантин

Тут не працюють заклади громадського харчування, усі магазини, окрім продуктових, не їздить громадський транспорт

Тут не працюють заклади громадського харчування, усі магазини, окрім продуктових, не їздить громадський транспорт

Фото з відкритих джерел

У Кіцманському районі Чернівецької області, який віднесли до «червоного» рівня небезпеки поширення COVID-19, посилили карантинні обмеження.

Про це пише Regionews з посиланням на ІА АСС.

Як розповів голова Кіцманської райдержадміністрації Олексій Добровольський, у районі вирішили дотримувалися тієї постанови, яка видана урядом.

У неділю, 2 серпня ми провели засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС. На ньому звернули увагу на те, що в першу чергу необхідно закрити кафе і ресторани, які виявилися розсадником хвороби. Призупинили також роботу торгівельних закладів, ринків окрім продуктових рядів. Також зупинив роботу і громадський транспорт. Намагаємось організувати довезення медиків та працівників установ, які забезпечують роботу громад району. Магазини продають лише продукти та товари першої необхідності", - сказав Добровольський.

Він розповів, що під час засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС епідеміологи заявили, що зростання кількості хворих COVID-19 у районі пов'язане, в основному, із недотримання протиепідемічних заходів під час святкування весіль.

Головною причиною такого швидкого зростання кількості хворих епідеміологи називають масові заходи, пов'язані з весіллями і забавами. Там порушували навіть елементарні вимоги, коли було дозволено влаштовувати заходи на 50 осіб чи на певну площу, то було значне перебільшення людей у приміщеннях. Зараз усіма подібними випадками займаються правоохоронні органи та епідеміологічна служба", - додав голова РДА.

Нагадаємо, спалах коронавірусу в Кіцманському районі став основною причиною різкого зростання кількості хворих на Буковині минулого тижня. За останні сім днів у Кіцманському районі на COVID-19 захворіли понад 150 людей.

Нагадаємо, міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

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