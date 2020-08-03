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03 серпня 2020, 16:16

У "червоній зоні" Буковини посилили карантин

03 серпня 2020, 16:16
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Тут не працюють заклади громадського харчування, усі магазини, окрім продуктових, не їздить громадський транспорт
Тут не працюють заклади громадського харчування, усі магазини, окрім продуктових, не їздить громадський транспорт
Фото з відкритих джерел
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У Кіцманському районі Чернівецької області, який віднесли до «червоного» рівня небезпеки поширення COVID-19, посилили карантинні обмеження.

Про це пише Regionews з посиланням на ІА АСС.

Як розповів голова Кіцманської райдержадміністрації Олексій Добровольський, у районі вирішили дотримувалися тієї постанови, яка видана урядом.

У неділю, 2 серпня ми провели засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС. На ньому звернули увагу на те, що в першу чергу необхідно закрити кафе і ресторани, які виявилися розсадником хвороби. Призупинили також роботу торгівельних закладів, ринків окрім продуктових рядів. Також зупинив роботу і громадський транспорт. Намагаємось організувати довезення медиків та працівників установ, які забезпечують роботу громад району. Магазини продають лише продукти та товари першої необхідності", - сказав Добровольський.

Він розповів, що під час засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС епідеміологи заявили, що зростання кількості хворих COVID-19 у районі пов'язане, в основному, із недотримання протиепідемічних заходів під час святкування весіль.

Головною причиною такого швидкого зростання кількості хворих епідеміологи називають масові заходи, пов'язані з весіллями і забавами. Там порушували навіть елементарні вимоги, коли було дозволено влаштовувати заходи на 50 осіб чи на певну площу, то було значне перебільшення людей у приміщеннях. Зараз усіма подібними випадками займаються правоохоронні органи та епідеміологічна служба", - додав голова РДА.

Нагадаємо, спалах коронавірусу в Кіцманському районі став основною причиною різкого зростання кількості хворих на Буковині минулого тижня. За останні сім днів у Кіцманському районі на COVID-19 захворіли понад 150 людей.

Нагадаємо, міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

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