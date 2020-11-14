Степанов закликав мерів не ставитися до людей "як до електорату"

Він також просить підприємців з розумінням поставитися до карантину

Він також просить підприємців з розумінням поставитися до карантину

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Про це він сказав на брифінгу 14 листопада, передає RegioNews.

Хочу звернутися до деяких мерів, у яких попереду другий тур. У мене до вас єдине прохання. Починайте ставитися до своїх виборців як до людей, а не як до електорату. Життя і здоров'я людей набагато вищі, ніж будь-які інші, передвиборчі речі", - сказав Степанов.

Він також закликав представників бізнесу з розумінням ставитися до необхідності запровадження карантину вихідного дня, "адже це допоможе зберегти життя людей”.

Я розумію, що ви будете в ці дні втрачати кошти. Я впевнений, що мої колеги по уряду, по Міністерству економіки запропонують вам якись механізм, яким чином підтримати вас в такий важкий з економічної точки зору період. Подумайте, що в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини. Ця людина, вже після епідемії, буде ходити в ваш ресторан, ваше кафе", - заявив голова МОЗ.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня.