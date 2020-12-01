В РНБО підтвердили, що влада введе локдаун у грудні чи в січні
Нині влада обговорює терміни введення жорстких карантинних обмежень
Нині влада обговорює терміни введення жорстких карантинних обмежень
Локдаун в Україні через ситуацію з COVID-19 у будь-якому випадку буде запроваджено. Єдине питання, яке обговорює влада, - коли саме його вводити.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пише RegioNews.
За його словами, Україна не зможе уникнути локдауну.
"Єдине питання часу - чи то в грудні, чи то з 2 січня. Зараз йде дискусія з фахівцями з цього приводу. Вчора у Володимира Зеленського пройшла нарада, на якій з'ясовувалося, як це буде. Те, що локдаун буде - це сто відсотків", - сказав Данілов.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли уряд ухвалюватиме рішення щодо введення локдауну.
Також у Кабміні сказали, чи обмежать роботу транспорту при введенні локдауну.
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