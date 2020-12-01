В РНБО підтвердили, що влада введе локдаун у грудні чи в січні

Про це в ефірі "Україна 24" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пише RegioNews.

За його словами, Україна не зможе уникнути локдауну.

"Єдине питання часу - чи то в грудні, чи то з 2 січня. Зараз йде дискусія з фахівцями з цього приводу. Вчора у Володимира Зеленського пройшла нарада, на якій з'ясовувалося, як це буде. Те, що локдаун буде - це сто відсотків", - сказав Данілов.