Львівська мерія допоможе підприємцям оскаржувати позови за недотримання "карантину вихідного дня"

Це пообіцяв міський голова Львова Андрій Садовий

Це пообіцяв міський голова Львова Андрій Садовий

Фото з відкритих джерел

Упродовж вихідних Львівський Центр підтримки підприємництва опрацював 700 дзвінків, здійснив 80 виїздів до підприємців, на яких поліція складала протоколи за недотримання «карантину вихідного дня», і долучиться до їх оскарження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Як розповів міський голова Львова Андрій Садовий, впродовж вихідних фахівці міського Центру підтримки підприємництва опрацювали близько 700 дзвінків, відбулося 80 виїздів до підприємців, на яких поліція складала протоколи, і тепер долучатимуться до оскарження цих протоколів.

У Львові ми прийняли своє рішення — суботу й неділю оголосили робочими днями для малого та середнього бізнесу. Центр підприємництва працював у суботу і неділю. Більше 700 опрацьованих консультацій по телефону, 80 виїздів. Ми були присутні, коли поліція складала протоколи. Зараз будемо допомагати підприємцям ці протоколи оскаржувати. Це є робота для всіх, стрес, нерви, це не є правильно. Треба сідати за стіл, знаходити порозуміння в інтересах людей, - сказав Садовий.

На вихідних у Львові працювала гаряча лінія Центру підтримки підприємництва за телефоном 1580, яка консультувала представників бізнесу в разі виникнення непорозумінь. Також місто сформувало мобільні юридичні групи, які надавали оперативну юридичну допомогу.

По місту Львову за вихідні складено орієнтовно 100 протоколів. По кожному протоколу ми допоможемо підприємцям, ми нікого не залишимо один на один з проблемою. Я переконаний, що всі ці протоколи будуть оскаржені в судах, - додав Львівський міський голова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада хоче зобов'язати Кабмін заздалегідь попереджати про введення карантину.