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15 грудня 2020, 12:41 6

У МОЗ сказали, через що в Україні можуть зрости показники захворюваності на COVID-19

15 грудня 2020, 12:41 6
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Водночас там вважають, що кількість хворих на COVID-19 в Україні зменшилася через "стабілізацію ситуації"
Водночас там вважають, що кількість хворих на COVID-19 в Україні зменшилася через "стабілізацію ситуації"
Фото з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що тестування тестами на антиген контактних з хворими на COVID-19 збільшить показники захворюваності на COVID-19.

Як пише RegioNews, про це урядовець сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Ми запровадили так зване скринінгове тестування, коли ми тестуємо контактних хворих. Ми почали вже його експрес-тестами на антиген - це швидкі тести за 15 хвилин. І ми розуміємо, що кількість виявлених хворих буде збільшуватися, тому що зараз безсимптомних ми не бачимо", - розповів міністр.

Водночас Степанов вважає, що кількість хворих на COVID-19 в Україні зменшилася через "стабілізацію ситуації".

За словами міністра, в МОЗ це спостерігають не тільки за статистикою, а й за зверненнями на гарячу лінію, до лікарів тощо.

Нагадаємо, раніше Степанов сказав, скільки українців отримають безкоштовну вакцину від COVID-19.

коронавірус Україна міністр хвороба МОЗ
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