У Міноборони попередили про технічні роботи у "Резерв+"

Фото ілюстративне

Сервіси застосунку "Резерв+" увечері 7 листопада можуть бути тимчасово недоступними через планові технічні роботи. Обмеження діятимуть із 20:00 до 23:00

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає RegioNews .

У цей час користувачі можуть зіткнутися із затримками під час отримання або оновлення електронного військово-облікового документа. Також технічні роботи можуть вплинути на доступність інших послуг застосунку.

У Міноборони радять заздалегідь завантажити електронний документ на телефон, якщо він може знадобитися ввечері.

"Для цього на головному екрані Резерв+ натисніть "+" і виберіть "Завантажити PDF". Якщо під час робіт документ не оновиться, спробуйте пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно", — пояснили у відомстві.

Після завершення технічних робіт усі сервіси "Резерв+" працюватимуть у звичному режимі.

Раніше повідомлялрся, що Кабмін оновив порядок надання та переоформлення відстрочок від мобілізації. Військовозобов'язані, які вже мають чинну відстрочку, зможуть переоформити її за іншою законною підставою без ризику втратити право на відстрочку під час розгляду заяви.