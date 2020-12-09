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Коронавірус в Україні: за добу зафіксували рекордну кількість летальних випадків
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09 грудня 2020, 08:42 26

Коронавірус в Україні: за добу зафіксували рекордну кількість летальних випадків

09 грудня 2020, 08:42 26
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За минулу добу померли 276 пацієнтів
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 8 грудня підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу, госпіталізували 1281 людини, одужали 14 554 пацієнти.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

12 585 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 654 дитини і 682 медпрацівники", - повідомив міністр.

Відомо, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1728), Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.

Всього за минулу добу проведено 58 271 тестування на COVID-19. З них методом ПЛР - 37 822, методом ІФА - 20 449.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 845 343 особи;
  • одужало – 451 118 осіб;
  • летальних випадків – 14 204;
  • проведено ПЛР-тестувань – 487 650.

Нагадаємо, що 7 грудня діагноз COVID-19 підтвердили 10 811 людям.

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