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17 серпня 2020, 14:41 11

Прем'єр сказав, чому на заході України стався спалах коронавірусу

17 серпня 2020, 14:41 11
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Фото з відкритих джерел
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Основними причинами сплеску коронавірусу на заході України стало проведення весіль і релігійних обрядів з великим числом учасників.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента, про це в ході наради у президента України Володимира Зеленського заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у зв'язку зі зростанням захворюваності поліція і Державна служба України з надзвичайних ситуацій підсилює контроль за дотриманням карантину. На сьогодні виявлено 114 тисяч порушень при використанні програми "Дій вдома".

"Має бути комплексний підхід. Люди втомилися від коронавірусу не тільки в Україні, але і по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід. Протистояння COVID-19 - це співпраця держави і людей, і ми, звичайно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що до послаблення карантину не готові Київ і ще 10 регіонів.

Як відомо, в Україні за минулу добу зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу, помер 21 хворий, одужали 342 пацієнти.

коронавірус карантин прем'єр президент лікарні
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