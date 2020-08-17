Прем'єр сказав, чому на заході України стався спалах коронавірусу

Уряд готується до перевірок лікарень на предмет готовності до другої хвилі COVID-19

Уряд готується до перевірок лікарень на предмет готовності до другої хвилі COVID-19

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Як повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента, про це в ході наради у президента України Володимира Зеленського заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у зв'язку зі зростанням захворюваності поліція і Державна служба України з надзвичайних ситуацій підсилює контроль за дотриманням карантину. На сьогодні виявлено 114 тисяч порушень при використанні програми "Дій вдома".

"Має бути комплексний підхід. Люди втомилися від коронавірусу не тільки в Україні, але і по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід. Протистояння COVID-19 - це співпраця держави і людей, і ми, звичайно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що до послаблення карантину не готові Київ і ще 10 регіонів.

Як відомо, в Україні за минулу добу зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу, помер 21 хворий, одужали 342 пацієнти.