В Україні рекордний приріст заражених коронавірусом: хворобу підтвердили 1732 людям

За минулу добу померли 19 хворих, одужав 581 чоловік

За минулу добу померли 19 хворих, одужав 581 чоловік

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Станом на 14 серпня в Україні Covid-19 виявили у 87 872 осіб, з них 46 797 пацієнтів одужали, а 2011 - померли від ускладнень.