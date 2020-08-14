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В Україні рекордний приріст заражених коронавірусом: хворобу підтвердили 1732 людям
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14 серпня 2020, 09:46 12

В Україні рекордний приріст заражених коронавірусом: хворобу підтвердили 1732 людям

14 серпня 2020, 09:46 12
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За минулу добу померли 19 хворих, одужав 581 чоловік
За минулу добу померли 19 хворих, одужав 581 чоловік
pixabay.com
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Станом на 14 серпня в Україні Covid-19 виявили у 87 872 осіб, з них 46 797 пацієнтів одужали, а 2011 - померли від ускладнень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість випадків хвороби за минулу добу виявили у Харківській області - 205, Львівській - 184, Одеській - 160, м. Києві -158, Чернівецькій - 154 та Івано-Франківській - 143 областях.

Також зафіксовано новий антирекорд за кількістю госпіталізованих пацієнтів за добу - 330 осіб.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 3129 випадків;
  • Волинська область — 4529 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1658 випадків;
  • Донецька область — 1049 випадків;
  • Житомирська область — 2333 випадки;
  • Закарпатська область — 6080 випадків;
  • Запорізька область — 1038 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6320 випадків;
  • Кіровоградська область — 739 випадків;
  • м. Київ — 10160 випадків;
  • Київська область — 4429 випадків;
  • Львівська область — 11658 випадків;
  • Луганська область — 171 випадок;
  • Миколаївська область — 770 випадків;
  • Одеська область — 4732 випадки;
  • Полтавська область — 533 випадки;
  • Рівненська область — 7326 випадків;
  • Сумська область — 783 випадки;
  • Тернопільська область — 3538 випадків;
  • Харківська область — 5583 випадки;
  • Херсонська область — 290 випадків;
  • Хмельницька область — 1514 випадків;
  • Чернівецька область — 7264 випадки;
  • Черкаська область — 1092 випадки;
  • Чернігівська область — 1154 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 13 серпня в Україні виявили 1592 нових випадку Covid-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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