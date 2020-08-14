В Україні рекордний приріст заражених коронавірусом: хворобу підтвердили 1732 людям
Станом на 14 серпня в Україні Covid-19 виявили у 87 872 осіб, з них 46 797 пацієнтів одужали, а 2011 - померли від ускладнень.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільшу кількість випадків хвороби за минулу добу виявили у Харківській області - 205, Львівській - 184, Одеській - 160, м. Києві -158, Чернівецькій - 154 та Івано-Франківській - 143 областях.
Також зафіксовано новий антирекорд за кількістю госпіталізованих пацієнтів за добу - 330 осіб.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 3129 випадків;
- Волинська область — 4529 випадків;
- Дніпропетровська область — 1658 випадків;
- Донецька область — 1049 випадків;
- Житомирська область — 2333 випадки;
- Закарпатська область — 6080 випадків;
- Запорізька область — 1038 випадків;
- Івано-Франківська область — 6320 випадків;
- Кіровоградська область — 739 випадків;
- м. Київ — 10160 випадків;
- Київська область — 4429 випадків;
- Львівська область — 11658 випадків;
- Луганська область — 171 випадок;
- Миколаївська область — 770 випадків;
- Одеська область — 4732 випадки;
- Полтавська область — 533 випадки;
- Рівненська область — 7326 випадків;
- Сумська область — 783 випадки;
- Тернопільська область — 3538 випадків;
- Харківська область — 5583 випадки;
- Херсонська область — 290 випадків;
- Хмельницька область — 1514 випадків;
- Чернівецька область — 7264 випадки;
- Черкаська область — 1092 випадки;
- Чернігівська область — 1154 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 13 серпня в Україні виявили 1592 нових випадку Covid-19.
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