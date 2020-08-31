Кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 зросла вчетверо за три місяці - Степанов

Наприкінці травня було госпіталізовано 749 осіб, а минулого тижня - 2 829

Наприкінці травня було госпіталізовано 749 осіб, а минулого тижня - 2 829

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в країні починаючи з травня в 4 рази збільшилася кількість людей, яких госпіталізують з коронавірусом.

Про це він розповів у ході брифінгу, передає RegioNews.

Зросла кількість людей, які були госпіталізовані протягом тижня з підтвердженим коронавірусом. За минулий тиждень - це 2829 осіб, якщо говорити про позаминулий тиждень - 2699 осіб. На тижні з 18 по 24 травня кількість госпіталізованих становила 749", - додав Степанов.

Так, майже у чотири рази збільшилася кількість людей, які госпіталізуються з COVID-19.

За його словами, на ранок 31 серпня кількість зайнятих ліжок з хворими COVID-19 та з підозрою COVID-19 вже склало 9 972 ліжка.

Степанов також повідомив, що з 18 травня майже в 2,5 рази було збільшено кількість тестувань.

Відомо, що за минулий тиждень було зроблено 124 929 тестів методом ПЛР. На тижні з 18 по 24 травня в Україні провели 58 346 тестувань методом ПЛР.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 30 серпня виявили 2141 новий випадок інфікування коронавірусом, за минулу добу померли 30 осіб, 380 людина одужала від хвороби.