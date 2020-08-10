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10 серпня 2020, 11:42 4

У Запорізькому районі закрили дитсадок через коронавірус у виховательки

10 серпня 2020, 11:42 4
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Заклад закрили на двотижневий карантин
Заклад закрили на двотижневий карантин
Фото: з відкритих джерел
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В Запорізькому районі у виховательки одного із дитячих садків підтвердили COVID-19. Роботу дитячого садка призупинили сьогодні, 10 серпня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ України.

10 серпня, заклад закрили на двотижневий карантин. Визначено коло контактних осіб, це 22 людини: 11 дітей та 11 працівників", - йдеться у повідомленні.

За всіма особами встановлено медичне спостереження, будуть проведені обстеження.

В дитсадку провели дезінфекцію, нині тривають протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків коронавірусу.

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