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02 грудня 2020, 11:51 2

Стало відомо, скільки українців готові вакцинуватися від COVID-19 за гроші

02 грудня 2020, 11:51 2
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Прихильників платної вакцинації від коронавірусу більше серед молоді та жителів Києва
Прихильників платної вакцинації від коронавірусу більше серед молоді та жителів Києва
Рixabay
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В кінці листопада 55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не хочуть безкоштовно вакцинуватися 40% респондентів.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення ставати менше - 35%, а 57% не будуть вакцинуватися за гроші.

Як зазначають автори дослідження, прихильників безкоштовної вакцинації від коронавірусу більше серед осіб старшого віку, жителів сіл, а платного - серед молоді та жителів Києва.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 28-30 листопада 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, що Україна почала закупівлю тестів на антиген для виявлення COVID-19.

коронавірус Україна вакцина карантин опитування
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