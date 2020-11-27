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27 листопада 2020, 16:25 4

МОЗ може розгорнути вісім госпітальних баз на Київщині

27 листопада 2020, 16:25 4
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Це дозволить збільшити мережу інфекційних ліжок більш ніж на тисячу
Це дозволить збільшити мережу інфекційних ліжок більш ніж на тисячу
Рixabay
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Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість розгортання восьми госпітальних баз у Київській області. Це дозволить збільшити мережу інфекційних ліжок більш ніж на тисячу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.

"Мережа госпітальних баз Київської області найближчим часом може розширитися. Йдеться про вісім установ охорони здоров'я. Питання їх включення нині розглядає Міністерство охорони здоров'я", - інформує відомство.

На цей час в регіоні пацієнтів з коронавірусом приймають 23 лікарні, які розраховані на 2185 ліжкомісць.

"Якщо в перелік госпітальних баз додасться ще вісім медустанов, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу", - підкреслюють в ОДА.

В адміністрації звертають увагу, що зараз госпітальні бази області завантажені на 55,7%, а стаціонарне лікування отримують 1217 пацієнтів.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що локдаун на три тижні зведе до нуля захворюваність на COVID-19.

коронавірус Україна карантин МОЗ Київська область
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