МОЗ може розгорнути вісім госпітальних баз на Київщині

Це дозволить збільшити мережу інфекційних ліжок більш ніж на тисячу

Це дозволить збільшити мережу інфекційних ліжок більш ніж на тисячу

Рixabay

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість розгортання восьми госпітальних баз у Київській області. Це дозволить збільшити мережу інфекційних ліжок більш ніж на тисячу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.

"Мережа госпітальних баз Київської області найближчим часом може розширитися. Йдеться про вісім установ охорони здоров'я. Питання їх включення нині розглядає Міністерство охорони здоров'я", - інформує відомство.

На цей час в регіоні пацієнтів з коронавірусом приймають 23 лікарні, які розраховані на 2185 ліжкомісць.

"Якщо в перелік госпітальних баз додасться ще вісім медустанов, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу", - підкреслюють в ОДА.

В адміністрації звертають увагу, що зараз госпітальні бази області завантажені на 55,7%, а стаціонарне лікування отримують 1217 пацієнтів.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що локдаун на три тижні зведе до нуля захворюваність на COVID-19.