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07 вересня 2020, 19:39 3

Поліції доручили реагувати на саботаж місцевою владою вимог карантину

07 вересня 2020, 19:39 3
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Про всі випадки порушень поліція буде доповідати Кабміну
Про всі випадки порушень поліція буде доповідати Кабміну
Фото: flickr
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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Нацполіції реагувати на факти невиконання місцевою владою постанови уряду про запровадження карантину.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

Було доручено Національній поліції, Держпродспоживслужбі у разі встановлення факту невиконання місцевими органами виконавчої влади та/або місцевими органами самоврядування протиепідемічних заходів на території регіону, де встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, вжити відповідних заходів державного реагування та про результати протягом тижня поінформувати Кабінет Міністрів", - повідомив Немчінов.

Він додав, що контролюючі органи мають подати на наступне засідання Комісії інформацію про кількість дошкільних установ і навчальних закладів, які працюють на території регіонів "червоної" зони.

Також головам регіональних комісій з ТЕБ та НС доручено провести позачергові засідання, а про результати в одноденний термін поінформувати ДСНС, яка в триденний термін подасть узагальнені матеріали до Кабміну.

Нагадаємо, 28 серпня в Івано-Франківську мітингували проти посилення карантину. Включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.

Також мер міста Марцінків закликав громадян протестувати через посилення карантину. 31 серпня в Івано-Франківську знову відбувся мітинг проти "червоної" зони та карантину.

3 вересня Уряд суттєво розширив перелік міст "червоної" зони, до неї увійшов Івано-Франківськ.

Кабмін карантин поліція влада порушення регіони комісія
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