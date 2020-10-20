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20 жовтня 2020, 09:49 4

В Україні за добу виявили 5469 нових хворих COVID-19

20 жовтня 2020, 09:49 4
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Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві, Харківській та Житомирській областях
Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві, Харківській та Житомирській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу COVID-19 діагностували 5 469 людям, зафіксовано 113 летальних випадків, 3044 пацієнти одужали, була госпіталізована 841 людина.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві - 462, а також у Харківській області - 446. В Житомирській області - 376 нових хворих, у Львівській області - 289, у Дніпропетровській - 285, в Одеській області - 264, у Донецькій областї - 256, у Полтавській області - 249 нових випадків.

Крім того, в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю летальних випадків за добу - 113.

За весь час пандемії в країні захворіло 309 107 осіб, з них 129 533 одужали, летальних випадків - 5786.

Нагадаємо, вчора діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 4766 особам.

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