В Україні за добу виявили 5469 нових хворих COVID-19
В Україні за минулу добу COVID-19 діагностували 5 469 людям, зафіксовано 113 летальних випадків, 3044 пацієнти одужали, була госпіталізована 841 людина.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві - 462, а також у Харківській області - 446. В Житомирській області - 376 нових хворих, у Львівській області - 289, у Дніпропетровській - 285, в Одеській області - 264, у Донецькій областї - 256, у Полтавській області - 249 нових випадків.
Крім того, в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю летальних випадків за добу - 113.
За весь час пандемії в країні захворіло 309 107 осіб, з них 129 533 одужали, летальних випадків - 5786.
Нагадаємо, вчора діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 4766 особам.
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