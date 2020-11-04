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04 листопада 2020, 18:06 95

В усіх районах Закарпаття введуть локдаун вихідного дня - що відомо

04 листопада 2020, 18:06 95
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Більшість районів в області скоро опиняться в "червоній" зоні
Більшість районів в області скоро опиняться в "червоній" зоні
Фото: скріншот відео
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Через високу динаміку поширення коронавірусу та зростання кількості хворих в Закарпатській області планують запровадити локдаун вихідного дня в усіх районах.

Про це під час брифінгу заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає RegioNews.

За динамікою, яку сьогодні дає Закарпаття, більшість районів в області незабаром буде в червоній зоні. Ми будемо вводити локдаун або ж карантин вихідного дня для всіх районів Закарпаття, можливо навіть на цьому тижні", - заявив Петров.

Голова ОДА додав, що зараз в "червоній” зоні знаходяться Ужгород та Берегово, а також Ужгородський, Перечинський та Великоберезнянський райони.

До "червоної” зони наближаються Свалявський та Виноградівський райони і місто Чоп.

Нагадаємо, Кабмін не планує запроваджувати локдаун, але посилить карантинні обмеження - Шмигаль.

коронавірус карантин Закарпаття ОДА Олексій Петров червона зона
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