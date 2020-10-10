Степанов пояснив, як відбуватимуться безкоштовні тестування на коронавірус у приватних лабораторіях

Людей з вулиці тестувати не будуть

Людей з вулиці тестувати не будуть

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Згідно з постановою Кабміну про залучення приватних лабораторій до безкоштовного проведення ПЛР тестувань на COVID-19, приватні лабораторії здійснюватимуть лише аналіз переданих їм зразків на своєму лабораторному обладнанні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу, інформує RegioNews.

"Ми будемо контрактувати через наші лабораторні центри можливості приватних лабораторій щодо проведення тестувань. Тобто наша мобільна бригада або лікарня, яка здійснює забір в людини, буде передавати в приватні лабораторії, які будуть проводити саме тестування на відповідному лабораторному обладнанні", - сказав він.

За словами Степанова, це не означає, що приватні лабораторії почнуть робити для людей з вулиці ці тести.

"Ми просто не в змозі будемо це проконтролювали. Зрозуміло, що ми приватним лабораторіям будемо сплачувати кошти. Тому ми будемо залучати приватні лабораторії, контрактувати їх і відвозити їм зразки для того, щоб вони проводили тестування", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що українці зможуть безкоштовно робити тести на COVID-19 в приватних лабораторіях. Кабінет міністрів України додатково виділив на тестування в Україні 260 млн грн.