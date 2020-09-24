Вибори через коронавірус можуть проігнорувати більше 20% українців

Лише 45% опитаних готові прийти на виборчі дільниці

Лише 45% опитаних готові прийти на виборчі дільниці

Фото: flickr

Якщо ситуація з поширенням COVID-19 загостриться, 21% українців можуть не брати участі у місцевих виборах 25 жовтня.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг, яке проводилося у період з 19 по 22 вересня, передає RegioNews.

За інформацією соціологів, ще 23% вагаються, чи підуть на голосування за таких умов.

Можливе загострення ситуації з коронавірусом має негативний вплив на активність виборців. За таких умов лише 45% заявляють про свою готовність взяти участь у виборах. 23% вагаються (50/50), 10% заявляють про свою можливу участь, 21% – про малоймовірну", - йдеться в результатах опитування.

Соціологи зазначають, що моделювання такої ситуації позначається на готовності брати участь у виборах у всіх вікових категоріях.

Дослідження проходило у період з 19 по 22 вересня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів серед 5 тисяч мешканців України у віці 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

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