23:40  06 листопада
Інфляція в Україні прискориться: що буде з цінами
01:35  07 листопада
Ветеран Назар Грабар пояснив, чому він не став героєм "Холостяка"
11:58  07 листопада
На Рівненщині в ДТП травмувалися четверо людей
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2026, 18:17

У Кракові невідомі відкрили стрілянину з автомобіля: є жертви

07 листопада 2026, 18:17
Читайте также на русском языке
Фото: RMF FM
Читайте также
на русском языке

У центрі польського Кракова на Головній ринковій площі (Rynek Główny) сталася стрілянина. Невідомі відкрили вогонь з автомобіля. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще десятеро дістали поранення

Про це повідомляє Polsat news, передає RegioNews.

Стрілянина сталася 7 листопада близько 15:00 за місцевим часом. За інформацією польських ЗМІ, невідомі заїхали автомобілем на територію площі та почали стріляти.

На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Біля костелу Святої Марії приземлився гелікоптер Повітряної служби швидкої допомоги. На вітринах магазинів помітні сліди від куль.

Поліція Кракова повідомила про затримання підозрюваного. Під час поліцейської операції поранення дістали двоє правоохоронців.

Місцева влада закликала жителів міста залишатися вдома, а тих, хто перебуває поблизу місця стрілянини, — перейти до безпечного місця.

Нагадаємо, що раніше в Тернополі озброєний чоловік захопив у заручники керуючу магазину. Повідомлення про інцидент у торговельному закладі у Тернополі надійшло до поліції 5 листопада близько 11:00.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина Польща автомобіль Краків
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Міноборони попередили про технічні роботи у "Резерв+"
07 листопада 2026, 18:50
Буданов сплатить штраф за використання російської мови, - мовна омбудсменка
07 листопада 2026, 17:55
Росія атакувала Київ дронами: у двох районах виникли пожежі
07 листопада 2026, 17:32
Росія за добу 18 разів атакувала енергетичні об’єкти України, — Шмигаль
07 листопада 2026, 16:58
Росія атакувала підприємства у Кременчуці: четверо постраждалих
07 листопада 2026, 16:08
На трасі Київ — Одеса автобус зіткнувся з КамАЗом: загинув пасажир
07 листопада 2026, 15:56
ГУР встановило російських льотчиків, які скинули ФАБ-3000 на укриття в Комишувасі
07 листопада 2026, 15:16
Українські "Нептуни" уразили завод в Орлі, який виробляв компоненти для ракет РФ
07 листопада 2026, 14:52
На Житомирщині через удар РФ загорівся об’єкт паливної інфраструктури
07 листопада 2026, 14:08
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Всі блоги »