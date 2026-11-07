У Кракові невідомі відкрили стрілянину з автомобіля: є жертви

Фото: RMF FM

У центрі польського Кракова на Головній ринковій площі (Rynek Główny) сталася стрілянина. Невідомі відкрили вогонь з автомобіля. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще десятеро дістали поранення

Про це повідомляє Polsat news, передає RegioNews .

Стрілянина сталася 7 листопада близько 15:00 за місцевим часом. За інформацією польських ЗМІ, невідомі заїхали автомобілем на територію площі та почали стріляти.

На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Біля костелу Святої Марії приземлився гелікоптер Повітряної служби швидкої допомоги. На вітринах магазинів помітні сліди від куль.

Поліція Кракова повідомила про затримання підозрюваного. Під час поліцейської операції поранення дістали двоє правоохоронців.

Місцева влада закликала жителів міста залишатися вдома, а тих, хто перебуває поблизу місця стрілянини, — перейти до безпечного місця.

Нагадаємо, що раніше в Тернополі озброєний чоловік захопив у заручники керуючу магазину. Повідомлення про інцидент у торговельному закладі у Тернополі надійшло до поліції 5 листопада близько 11:00.