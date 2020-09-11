Україна забезпечена тестами на коронавірус на півтора місяця - Степанов

За потреби держава закупить наступні партії матеріалів для діагностики

За потреби держава закупить наступні партії матеріалів для діагностики

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Про це на брифінгу в Чернігові повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Взагалі ми забезпечені тест-системами десь на півтора місяця - це гарантовано. Більш того, у нас є українські виробники тест-систем, які зараз використовуються", - сказав міністр.

Степанов пояснив, що для придбання тестів обласні лабораторні центри отримують кошти, виділені МОЗ з державного "коронавірусного" фонду. Закупівля ж відбувається в залежності від темпів використання й від потреби. Так, наприклад, у Харкові чи Одесі досить висока кількість підозр, тож і тестів, відповідно, за день використовується значно більше, ніж у регіонах з нижчим рівнем захворюваності.

Держава закуповувала, закуповує і буде закуповувати тест-системи", - запевнив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вперше виявили більше 3 тисяч нових випадків COVID-19 за добу.