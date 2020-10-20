09:49  20 жовтня
В Україні за добу виявили 5469 нових хворих COVID-19
12:11  20 жовтня
"Ніяких паперів": Зеленський анонсував перехід всіх державних послуг в онлайн
17:45  20 жовтня
Бойовики обстріляли сили ООС біля Світлодарська та Майорська - штаб
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2020, 17:46 1

У Тернополі ввели обмеження на користування громадським транспортом

20 жовтня 2020, 17:46 1
Читайте также на русском языке
Це пов'язано з тим, що місто потрапило до "червоної" зони
Це пов'язано з тим, що місто потрапило до "червоної" зони
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Тернополі, який разом із низкою інших міст України потрапив до "червоної зони" карантину, обмежили для пасажирів користування громадським транспортом.

Як передає RegioNews, про це "Українським новинам" повідомили в пресслужбі міськради.

Зазначається, що через віднесення Тернополя до "червоної зони" епідемічної небезпеки, в місті обмежили посадку пасажирів в громадський транспорт.

За словами відомства, транспорт працює в режимі спецперевезень. А діти, попри обмеження поїздок в громадському транспорті, продовжують ходити в школу, але з 21 по 26 жовтня підуть на канікули.

Водночас мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що місто функціонує в колишньому режимі, але з дотриманням карантинних норм.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.

коронавірус Україна карантин транспорт Тернопіль
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Всі публікації »
Олександр Костенко
Віктор Таран
Кирило Сазонов
Всі блоги »