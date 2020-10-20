У Тернополі ввели обмеження на користування громадським транспортом

Це пов'язано з тим, що місто потрапило до "червоної" зони

Це пов'язано з тим, що місто потрапило до "червоної" зони

Фото з відкритих джерел

У Тернополі, який разом із низкою інших міст України потрапив до "червоної зони" карантину, обмежили для пасажирів користування громадським транспортом.

Як передає RegioNews, про це "Українським новинам" повідомили в пресслужбі міськради.

Зазначається, що через віднесення Тернополя до "червоної зони" епідемічної небезпеки, в місті обмежили посадку пасажирів в громадський транспорт.

За словами відомства, транспорт працює в режимі спецперевезень. А діти, попри обмеження поїздок в громадському транспорті, продовжують ходити в школу, але з 21 по 26 жовтня підуть на канікули.

Водночас мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що місто функціонує в колишньому режимі, але з дотриманням карантинних норм.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.