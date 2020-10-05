Голова Харківської облради вилікувався від COVID-19

Обласна рада планує зібратися на чергову сесію 15 жовтня

Обласна рада планує зібратися на чергову сесію 15 жовтня

Фото: Слобідський край

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Харківської обласної ради Володимира Дягілева, передає RegioNews.

За його словами, чиновник ще не приступив до виконання службових обов’язків і продовжує лікування.

Це ж не одразу. Тест у нього негативний, коронавірус він переміг, але ще до роботи не приступив. Продовжує лікування, поки доліковується", - повідомив Дягілев.

Він додав, що Харківська обласна рада планує зібратися на чергову сесію 15 жовтня.

Також Дягілев розповів, що депутати Харківської обласної ради, у яких підтверджений діагноз COVID-19, продовжують лікування амбулаторно, і важких випадків серед них немає.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що майже 20 чиновників та депутатів харківської облради захворіли COVID-19, серед хворих голова Харківської облради Сергій Чернов.