Україна планує закупити вакцину від COVID-19 для 20 млн населення - Ляшко

Також поки немає інструкцій з вакцинації дітей

Також поки немає інструкцій з вакцинації дітей

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Крім 8 млн доз вакцини від коронавірусу, які має отримати Україна по програмі COVAX, також передбачається закупити вакцину для 20 млн населення країни.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він зазначив, що поки невідомо, у скільки обійдеться українському бюджету придбання вакцини від коронавірусу, адже виробники ще не назвали ціни. Зараз у бюджеті на 2021 рік заклали на вакцину понад 2 млрд гривень, але МОЗ просить надати більше.

Жоден виробник не задекларував ціни. Ми сьогодні говоримо про те, що 20%, тобто 4 млн доз, це не для 5%, а для 10% населення отримає країна безоплатно. Далі ми будемо купувати вакцини для покриття 20 млн нашого населення", - пояснив він.

Головний санлікар додав, що поки немає інструкцій щодо вакцинації дітей. Від цього також залежатиме те, скільки вакцини необхідно буде придбати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли Україна підпише угоду з COVAX про постачання вакцини від коронавірусу.