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Лідер Меджлісу Рефат Чубаров захворів на COVID-19
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23 листопада 2020, 19:32 31

Лідер Меджлісу Рефат Чубаров захворів на COVID-19

23 листопада 2020, 19:32 31
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ПЛР-тест Чубарова на наявність коронавірусу показав позитивний результат
ПЛР-тест Чубарова на наявність коронавірусу показав позитивний результат
Фото: Facebook
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Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у нього підтвердили наявність коронавірусу.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат", - написав Чубаров.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

Пізніше Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію", вони перебувають в ізольованих палатах. 23 листопада президент Зеленський отримав негативний тест на коронавірус.

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