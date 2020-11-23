Лідер Меджлісу Рефат Чубаров захворів на COVID-19
ПЛР-тест Чубарова на наявність коронавірусу показав позитивний результат
ПЛР-тест Чубарова на наявність коронавірусу показав позитивний результат
Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у нього підтвердили наявність коронавірусу.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат", - написав Чубаров.
Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.
Пізніше Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію", вони перебувають в ізольованих палатах. 23 листопада президент Зеленський отримав негативний тест на коронавірус.
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