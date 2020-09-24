Київ повернувся до жовтої, а Тернопіль – до червоної зону карантину

Нове карантинне зонування набуде чинності 28 вересня

Нове карантинне зонування набуде чинності 28 вересня

Фото з відкритих джерел

Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення щодо поділу України на нові зони карантину.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, пише RegioNews.

Згідно з новим зонування, рішення про "червону" зону, а також посилення карантину приймається спільно державної та регіональної комісіями ТЕБ та НС. Таке рішення буде прийматися у разі завантаженості більше 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів підряд або перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 14 днів більше ніж в 5 разів.

Виходячи з цих критеріїв в червону зону потрапив місто Тернопіль, а Київ з помаранчевої зони перейшов у жовту. У цих зонах міста залишаться найближчі 14 днів.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних... Опубліковано Олегом Немчіновим, Міністром КМУ Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає: за добу знову виявили понад 3300 нових випадків.

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