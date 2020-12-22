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22 грудня 2020, 08:41 10

Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло

22 грудня 2020, 08:41 10
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Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві та Дніпропетровській області
Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві та Дніпропетровській області
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 21 грудня коронавірус виявили у 8513 осіб, зафіксовано 232 летальних випадки, були госпіталізовані 1318 осіб, 14020 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

8513 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня. Зокрема, захворіли 415 дітей і 368 медпрацівників", - повідомив міністр.

Крім того, за добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 979 506 осіб;
  • одужало – 600 288 осіб;
  • летальних випадків – 16 897;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

Нагадаємо, в Україні 20 грудня зафіксовано 6 545 нових випадків хвороби.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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