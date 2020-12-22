Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві та Дніпропетровській області
Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві та Дніпропетровській області
В Україні за 21 грудня коронавірус виявили у 8513 осіб, зафіксовано 232 летальних випадки, були госпіталізовані 1318 осіб, 14020 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
8513 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня. Зокрема, захворіли 415 дітей і 368 медпрацівників", - повідомив міністр.
Крім того, за добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 979 506 осіб;
- одужало – 600 288 осіб;
- летальних випадків – 16 897;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.
Нагадаємо, в Україні 20 грудня зафіксовано 6 545 нових випадків хвороби.
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