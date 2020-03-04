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04 березня 2020, 16:09 6

Коронавірус: в Одесі дезінфікують тролейбуси і трамваї

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04 березня 2020, 16:09 6
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З вівторка, 3 березня, у зв'язку із ризиком появи коронавірусу, в одеському електротранспорті посилено санітарний контроль
Фото: Odessa.online
З вівторка, 3 березня, у зв'язку із ризиком появи коронавірусу, в одеському електротранспорті посилено санітарний контроль

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.

Крім планового миття в депо трамваї і тролейбуси будуть дезінфікувати під час перезмінки на кінцевих зупинках.

"Буде охоплений весь рухомий склад, всі маршрути", — заявив заступник директора КП "Одесміськелектротранс" Олександр Коваль.

Дезінфекцію будуть проводити штатні робітники та прибиральники підприємства. Так, через кожні 5-6 рейсів спеціальним дезінфікуючим розчином будуть обробляти поручні, підлогу і перила.


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