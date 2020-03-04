Коронавірус: в Одесі дезінфікують тролейбуси і трамваї

З вівторка, 3 березня, у зв'язку із ризиком появи коронавірусу, в одеському електротранспорті посилено санітарний контроль

Фото: Odessa.online

З вівторка, 3 березня, у зв'язку із ризиком появи коронавірусу, в одеському електротранспорті посилено санітарний контроль

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.

Крім планового миття в депо трамваї і тролейбуси будуть дезінфікувати під час перезмінки на кінцевих зупинках.

"Буде охоплений весь рухомий склад, всі маршрути", — заявив заступник директора КП "Одесміськелектротранс" Олександр Коваль.

Дезінфекцію будуть проводити штатні робітники та прибиральники підприємства. Так, через кожні 5-6 рейсів спеціальним дезінфікуючим розчином будуть обробляти поручні, підлогу і перила.