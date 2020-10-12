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12 жовтня 2020, 10:44 2

Коронавірус: Зеленський підтримав ідею щодо дострокових канікул у школах

12 жовтня 2020, 10:44 2
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Президент провів селекторну нараду
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський підтримує пропозиції раніше розпочати осінні канікули у школах та посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прессекретар президента Юлія Мендель, інформує RegioNews.

Вона повідомила, що напередодні Зеленський зібрав на нараду представників відомств, відповідальних за охорону здоров’я в Україні, для консультацій щодо епідеміологічної ситуації.

За словами Мендель, для зменшення динаміки заражень коронавірусною інфекцією COVID-19 запропоновано посилення нагляду за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях і закладах та розпочати канікули у шкільних закладах раніше

"Зеленський підтримав ці пропозиції і також наголосив, що Міністерство охорони здоров’я має забезпечити лікарні ліжками, киснем та медикаментами, які використовуються для допомоги хворим", - наголосила Мендель.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет виступив з проханням перевести школярів на дистанційне навчання на два тижні.

президент канікули секретар школи коронавірус
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