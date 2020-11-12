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12 листопада 2020, 12:16 6

Майже у половини пацієнтів з підозрою на COVID-19 зразки беруть мобільні бригади - МОЗ

12 листопада 2020, 12:16 6
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З квітня по кінець жовтня для забезпечення роботи мобільних бригад було виділено 251 млн гривень
З квітня по кінець жовтня для забезпечення роботи мобільних бригад було виділено 251 млн гривень
Фото: з відкритих джерел
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З квітня по листопад мобільні бригади 1 млн 670 тисяч разів виїжджали на забір матеріалу для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу, передає RegioNews.

Найбільше таких виїздів за цей період було здійснено в місті Києві, Тернопільській області та Київській області. Найменше - в Чернігівській, Полтавській та Луганській областях. Найбільша кількість бригад функціонує сьогодні в Харківській, Дніпропетровській і Львівській областях. Найменша - в Київській, Луганській та Кіровоградській областях", - розповів Ляшко.

За його словами, у вересні та жовтні показник забору зразків доставки мобільними лабораторіями в державні лабораторії становив 42% та 48%.

Нагадаємо, в Україні за 11 листопада зафіксовано 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби.

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