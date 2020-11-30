Держбюджету на 2021 рік не вистачить на вакцинацію і лікування хворих COVID-19 - НСЗУ

Також брак коштів відчують й інші важливі напрями

Також брак коштів відчують й інші важливі напрями

Фото: з відкритих джерел

У Національній службі здоров'я України заявили, що коштів закладених у державному бюджеті на 2021 рік не вистачить для вакцинації та лікування українців хворих COVID-19.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Facebook, передає RegioNews.

У запропонованому бюджеті на 123 млрд на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн. Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в 10 разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19. І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами", - повідомляють у НСЗУ.

Крім того, в бюджеті недостатньо коштів для фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинації від COVID-19.

Це питання національної безпеки. Уряди США, Німеччини та ще багатьох країн вже готуються до масштабного проєкту вакцинації. І з боку України буде відповідальним і виваженим кроком - виділити на це кошти та забезпечити громадян захистом від хвороби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розглядає можливість запровадження в Україні "інтелектуального локдауну", який не так сильно вдарить по економіці.