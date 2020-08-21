Мер Немирова підхопив коронавірус

Відповідне повідомлення Качур опублікував у своєму Facebook, передає RegioNews.

"В місті знову пішла хвиля COVID-19. На превеликий жаль, ми щодня чуємо новини про нових хворих. Сьогодні, 20 серпня, — ред.) і я отримав позитивний результат тесту на коронавірус", — написав він.