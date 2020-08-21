Мер Немирова підхопив коронавірус
У місті щодня збільшується кількість нових хворих
У місті щодня збільшується кількість нових хворих
Мер міста Немирів, що у Вінницькій області, Віктор Качур заявив, що отримав позитивний результат тестування на коронавірус.
Відповідне повідомлення Качур опублікував у своєму Facebook, передає RegioNews.
"В місті знову пішла хвиля COVID-19. На превеликий жаль, ми щодня чуємо новини про нових хворих. Сьогодні, 20 серпня, — ред.) і я отримав позитивний результат тесту на коронавірус", — написав він.
Шановні немирівчани! У місті знову пішла хвиля Covid19. На привеликий жаль ми щоденно чуємо новини про нових хворих....Опубліковано Віктором Качуром Четвер, 20 серпня 2020 р.
Нагадаємо, в Україні за весь час пандемії зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків COVID-19.
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