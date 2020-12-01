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Віктор Таран політолог [email protected]
01 грудня 2020, 13:10 45

Таємниця локдауну вихідного дня

01 грудня 2020, 13:10 45
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Нам обіцяли, що локдаун вихідного дня дозволить розірвати ланцюг захворювань. Насправді – НІ! Заяви міністра Степанова тому доказ.
Нам обіцяли, що локдаун вихідного дня дозволить розірвати ланцюг захворювань. Насправді – НІ! Заяви міністра Степанова тому доказ.
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Суспільство шукає і не може знайти логіку цього ноу-хау влади.

Проаналізувавши різнопланову інформацію довкола локдауну вихідного дня, ми з колегами прийшли до висновків, які нас шокували.

Ми з вами здається стаємо свідками тотального цинічного рейдерства і мародерства з боку Владної команди. Коли група людей, яка накрала кошти на корупційних схемах вирішила ці кошти легалізувати. Як? Правильно – вклавши їх у якийсь бізнес!

Але купувати працюючий бізнес по перше дорого, а по друге, бізнесмен банально не схоче його продавати. Віджати бізнес у олігархів страшно, а ось рентабельний малий та середній бізнес тут вони сміливі.

Тепер описую як це працює.

Крок перший – вони мали визначити рентабельний бізнес. Підприємства, які не працюють у вихідні зменшують свою прибутковість в середньому на 40-50 %. Тож така політика "локдауну" веде вже до банкрутства частини підприємств і дає можливість інвентаризувати його рентабельність.

Крок другий - вони за рахунок загального локдауну доведуть підприємців до думки продавати бізнес хоч за якісь гроші.

Крок третій - це скупка за безцінь рентабельного бізнесу та легалізація мільярдних корупційних надходжень.

У нас є враження, що влада дурна і слабка, але насправді вона цинічна і прагматична.

Максим Степанов локдаун карантин бізнес влада
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