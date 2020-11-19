Заступник міського голови Дніпра звинуватив керівництво області у викривленні статистики щодо COVID-19

Він вбачає в діях обласних очільників або зловживання, або політичну складову

Він вбачає в діях обласних очільників або зловживання, або політичну складову

Фото dniprorada.gov.ua

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Андрій Бабський, заступник Дніпровського міського голови стверджує, що останніми днями обласна влада видає неправдиву статистику щодо захворюваності на COVID-19 у Дніпрі.

На вчорашній день обласна статистика була подана така: у Дніпрі понад 600 випадків захворюваності на COVID-19. Офіційно заявляю, що ця інформація – не правдива! Вчора у нас було підтверджено тестуваннями 296 випадків. Така ситуація прослідковується й декілька попередніх днів. Можна лише здогадуватися, для чого це робиться. Очільники області – пан Олійник та його підлеглі, імовірно займаються якимись фінансовими механізмами або зловживаннями з ПЛР-тестуванням. Впевнений, що у цьому так само є й якась політична складова, - заявив Андрій Бабський.

Заступник міського голови також наголосив, що в обласній статистиці суттєво занижений показник одужання дніпрян. Так, за весь період пандемії захворіло 14 035 людей, з них одужало 9 800. Обласна влада, у свою чергу, дає іншу статистику по тим, хто подолав хворобу – 5 600 людей.

Загалом у місті Вони "загубили" 4 200 пацієнтів, які вже одужали! Вони передають цю інформацію Міністерству охорони здоров’я, вводячи в оману керівництво країни. Це може впливати на прийняття важливих рішень у боротьбі з COVID-19. Сьогодні в місті на лікуванні 4 246 містян, вдома лікується 3 560, а в стаціонарах 686 пацієнтів. Таким чином, 70% захворілих подолали цю недугу, - наголошує Андрій Бабський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ляшко заявив, що для України можуть бути жахливими наслідки пандемії.