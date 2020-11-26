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26 листопада 2020, 20:51 4

До лютого на COVID-19 можуть перехворіти кілька мільйонів українців — МВС

26 листопада 2020, 20:51 4
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Фото: із відкритих джерел
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Кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 до лютого в Україні може досягти позначки в 10 млн осіб.

Про це в ефірі "24 каналу" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За його словами, якщо не запровадити в Україні повний локдаун, то захворюваність на коронавірус буде стрімко рости.

Сьогодні є величезна хвиля захворюваності, тому якщо нічого не робити, то до лютого в нас перехворіють 10 мільйонів людей", - сказав він.

Геращенко додав, що коли розглядалося рішення про введення карантину вихідного дня, глава МВС Арсен Аваков і ще кілька міністрів виступали за більш широкі обмеження, однак їхні пропозиції не були підтримані Урядом.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні терміном не менш ніж на три тижні. На його думку, локдаун треба вводити як можна швидше.

Згодом у Зеленського відповіли на вимогу Авакова ввести жорсткий локдаун і заявили, що президент розглядає суворий карантин як "крайній захід”.

МВС карантин коронавірус Антон Геращенко Арсен Аваков заява
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