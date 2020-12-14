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14 грудня 2020, 15:42 9

Зеленський вимагає "пришвидшити" добудову приймальних відділень для екстреної допомоги

14 грудня 2020, 15:42 9
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Наразі готові лише половина з 210 приймальних
Наразі готові лише половина з 210 приймальних
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський просить прискорити процес будівництва приймальних відділень екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.

Знаю, що через епідемію будівництво розпочалося значно пізніше запланованого і що друга половина відділень вже має завершену проєктну документацію. Але вважаю, що треба пришвидшитися, наскільки це можливо. Ці відділення – не просто проєкти будівництва. Це життя та здоров'я наших людей", – наголосив Зеленський.

Зазначається, що для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тисяч ліжок, більш як 35 тисяч із них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами понад 27 тисяч ліжок.

Нагадаємо, МОЗ назвало регіони із найвищим показником захворюваності на COVID-19.

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Володимир Зеленський строительство карантин президент лікарні
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