Президент Зеленський отримав негативний тест на коронавірус

Він вже приступив до виконання своїх обов’язків

Він вже приступив до виконання своїх обов’язків

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський одужав від коронавірусу, це показав ПЛР-тест.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні в Telegram, передає RegioNews.

За його словами, він отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Всім доброго ранку. Настрій бадьорий. Температура 36,6. Сам я позитивний, тому що тест негативний. Знаходжусь на Банковій, працюємо”, - сказав Зеленський.

Президент закликав громадян розуміти нові ризики і максимально себе берегти.

Так чи інакше, відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі”, - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

Пізніше Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію", вони перебувають в ізольованих палатах.