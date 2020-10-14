Степанов не виключив можливості закупівлі російської вакцини від коронавірусу

Для цього вакцина повинна бути схвалена ВООЗ

Для цього вакцина повинна бути схвалена ВООЗ

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У Міністерстві охорони здоров'я України не виключають можливості закупівлі російської вакцини від COVID-19, але тільки в тому випадку, якщо вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу NewsOne.

У нас є відповідна заява від росіян, що вони зробили вакцину, але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо дієвості цієї вакцини, що вона пройшла всі стадії і вона безпечна, в Міністерстві охорони здоров'я немає", - заявив він.

Міністр також додав, що в разі підтвердження, що вакцина пройшла всі стадії випробувань і докази безпеки, то в МОЗ говоритимуть про закупівлю будь-якої вакцини, а не тільки російської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єлизавета Богуцька різко розкритикувала свого колегу Олександра Качуру, який запропонував закупити Україні російську вакцину від коронавірусу, назвавши його "тупим черевиком".

У відповідь нардеп Качура повідомив, що подасть до суду на Богуцьку за слова про "тупий черевик".