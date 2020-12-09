Підприємці отримають компенсації за посилення карантину до кінця року, - Шмигаль

Сума виплат для бізнесу із бюджету складе 12 млрд гривень

Сума виплат для бізнесу із бюджету складе 12 млрд гривень

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів планує виплатити компенсації підприємцям у зв’язку із посиленням карантину до кінця 2020 року.

Про це під час засідання Уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Він нагадав, що відповідні закони, які прийняла Верховна Рада і підписав президент Володимир Зеленський, набирають чинності.

Президент України Володимир Зеленський вже підписав закони, які передбачають значну підтримку бізнесу та людей на період посиленого карантину. Це пакет підтримки на більш ніж 12 млрд гривень", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що фізичні особи-підприємці зможуть отримати по 8 тисяч гривень. Також будуть запроваджені податкові канікули для ФОПів першої групи та відбудеться списання податкового боргу, який не перевищує 3060 гривень.

Будуть продовжені ліцензії, а також будуть компенсації по єдиному соціальному внеску. Як ми і обіцяли, ті галузі, які постраждають від обмеження в роботі, отримають фінансову підтримку від держави", - розповів він.

Шмигаль підсумував, що Уряд сьогодні прийме відповідні рішення щодо виплат до кінця 2020 року.

Нагадаємо, Уряд встановив остаточну дату запровадження локдауну в Україні, посилені карантинні заходи в Україні будуть діяти з 8 до 24 січня.